Леша из Лавры. Погребающий странных

Премьера: 24.07.2025

Режиссер: Джемма Мнацян

Жанр: Документальный

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Это история о подвиге и трагической гибели молодого монаха из Троице-Сергиевой лавры, который посвятил свою жизнь погребению одиноких бездомных людей, тех, кого в церкви называют «странными». Почему юноша избрал для себя такой сложный путь, какие встретил препятствия и опасности и как его дело продолжается сегодня?