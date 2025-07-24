Леша из Лавры. Погребающий странных
Премьера:
24.07.2025
Режиссер:
Джемма Мнацян
Жанр:
Документальный
Продолжительноcть:
92 минуты
Возрастные ограничения:
16+
Это история о подвиге и трагической гибели молодого монаха из Троице-Сергиевой лавры, который посвятил свою жизнь погребению одиноких бездомных людей, тех, кого в церкви называют «странными». Почему юноша избрал для себя такой сложный путь, какие встретил препятствия и опасности и как его дело продолжается сегодня?
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
