  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Лермонтов - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Лермонтов

Лермонтов

Премьера:
16.10.2025
 
Режиссер:
Бакур Бакурадзе
  
Актеры:
Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов, Дмитрий Соломыкин, Уршула Малка, Андрей Максимов, Семен Алешин, Егор Анисимов, Федор Кудряшов
  
Жанр:
Биография, Драматический
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 
Рейтинг:
6.10
 
 

Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остается всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.

0
Касса
Соленая тропа
8 ноября, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 8 ноября 2024
Люксор Тула
Дракула
11 сентября - 12 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 12 ноября 2023
Алмаз Синема
Август
20 сентября - 12 ноября
Алмаз Синема
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.