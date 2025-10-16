Лермонтов
Премьера:
16.10.2025
Режиссер:
Бакур Бакурадзе
Актеры:
Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов, Дмитрий Соломыкин, Уршула Малка, Андрей Максимов, Семен Алешин, Егор Анисимов, Федор Кудряшов
Жанр:
Биография, Драматический
Продолжительноcть:
105 минут
Возрастные ограничения:
16+
Рейтинг:
6.10
Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остается всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.
