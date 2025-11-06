Кролецып и Сурок Времени
Премьера:
06.11.2025
Режиссер:
Бенжамен Муске
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
6+
Харизматичного и отважного Кролецыпа ждет новое захватывающее путешествие. Неожиданная встреча с родной сестрой переворачивает его мир: оказывается, всему роду кролецыпов угрожает опасность! Вместе с верными друзьями он отправляется на поиски легендарного Сурка Времени, обладающего магической способностью обращать время вспять. Теперь им предстоит раскрыть тайны прошлого, пройти через удивительные испытания и навсегда изменить свое будущее!
