Крипер
Премьера:
04.12.2025
Режиссер:
Осгуд Перкинс
Актеры:
Татьяна Маслани, Россиф Сазерленд, Биркетт Тертон, Клэр Фризен, Логан Пирс, Глен Гордон, Эрин Типпл
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
18+
Малкольм приглашает Лиз на романтический уикенд в свое фамильное имение в самом сердце леса. А затем, сославшись на неотложные дела, внезапно уезжает. Лиз остается один на один с огромным домом, из которого никак нельзя сбежать. И с каждой минутой находиться в нем становится все опаснее. Если Лиз не разгадает его тайну, то останется здесь навечно.
Сегодня
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
|Люксор Тула
|
21:55
|Алмаз Синема
|
22:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
|Люксор Тула
|
21:55
|Алмаз Синема
|
22:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 декабря, суббота
|
20:30
|Люксор Тула
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
7 декабря, воскресенье
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
|Люксор Тула
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
|Алмаз Синема
8 декабря, понедельник
|
20:30
|Люксор Тула
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
|Алмаз Синема
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, вторник
|
20:30
|Люксор Тула
|
22:25
|Алмаз Синема
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, среда
|
20:30
|Люксор Тула
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:10
|Люксор Тула
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
18:50
22:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:10
|Люксор Тула
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
18:50
22:25
6 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
23:35
|Люксор Тула
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
22:25
7 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:25
|Люксор Тула
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
22:20
8 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:25
|Люксор Тула
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
23:25
9 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
22:25
|Люксор Тула
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
23:50
10 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
23:35
|Люксор Тула
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
6 декабря, суббота 00:00
28 декабря - 13 декабря 2023
4 - 10 декабря
18 ноября - 9 декабря
6 июля - 13 декабря 2024
20 сентября - 10 декабря