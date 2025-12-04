  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Крипер - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Крипер

Крипер

Премьера:
04.12.2025
 
Режиссер:
Осгуд Перкинс
  
Актеры:
Татьяна Маслани, Россиф Сазерленд, Биркетт Тертон, Клэр Фризен, Логан Пирс, Глен Гордон, Эрин Типпл
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Малкольм приглашает Лиз на романтический уикенд в свое фамильное имение в самом сердце леса. А затем, сославшись на неотложные дела, внезапно уезжает. Лиз остается один на один с огромным домом, из которого никак нельзя сбежать. И с каждой минутой находиться в нем становится все опаснее. Если Лиз не разгадает его тайну, то останется здесь навечно.

Сегодня
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Люксор Тула
21:55
Алмаз Синема
22:10
Иллизиум (Новомосковск)
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
21:55
Алмаз Синема
22:10
Иллизиум (Новомосковск)
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 декабря, суббота
20:30
Люксор Тула
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Алмаз Синема
7 декабря, воскресенье
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Люксор Тула
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25
Алмаз Синема
8 декабря, понедельник
20:30
Люксор Тула
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25
Алмаз Синема
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, вторник
20:30
Люксор Тула
22:25
Алмаз Синема
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, среда
20:30
Люксор Тула
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Стиляги
6 декабря, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великолепная пятерка
28 декабря - 13 декабря 2023
Майский
Шальная императрица
4 - 10 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дело семейное
18 ноября - 9 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 13 декабря 2024
Майский
Август
20 сентября - 10 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.