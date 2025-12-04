Премьера: 04.12.2025

Режиссер: Осгуд Перкинс

Актеры: Татьяна Маслани, Россиф Сазерленд, Биркетт Тертон, Клэр Фризен, Логан Пирс, Глен Гордон, Эрин Типпл

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 18+

Малкольм приглашает Лиз на романтический уикенд в свое фамильное имение в самом сердце леса. А затем, сославшись на неотложные дела, внезапно уезжает. Лиз остается один на один с огромным домом, из которого никак нельзя сбежать. И с каждой минутой находиться в нем становится все опаснее. Если Лиз не разгадает его тайну, то останется здесь навечно.