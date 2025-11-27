  1. Моя Слобода
Книга джунглей и слоненок Бимбо

Премьера:
27.11.2025
 
Режиссер:
Просенджит Гангули, Аркисман Кар, Санджай Рахеджа, Сурадж Рахеджа, Суреш Рахеджа, Аджай Велу
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Драматический, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Слоненок Бимбо пускается в опасное путешествие через непроходимые джунгли и глубокие реки, чтобы спасти своего отца из лап алчных браконьеров. В пути он встречает новых друзей — пса Тигра и девочку Нину, которые помогают Бимбо преодолеть страх, раскрыть необыкновенные способности и вернуть отца.

Человек-слон
24 ноября, понедельник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Модернизм, Inc.
14 - 23 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Маша и медведи
15 - 26 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Книга джунглей и слоненок Бимбо
23 ноября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сомния. Кошмар вернулся
26 ноября, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Астрал: 13 инкарнаций зла
25 ноября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
