Капитан Крюк

Премьера: 20.02.2025

Режиссер: Максим Максимов

Актеры: Роман Курцын, Ева Смирнова, Сергей Степин, Ольга Тумайкина, Степан Девонин, Марк-Малик Мурашкин, Станислав Соломатин, Ян Цапник, Эльдар Черкин, Александр Абрамович, Татьяна Новик, Ян Лукашевич, Никита Гулько

Жанр: Трагикомедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Никита Крюков (Роман Курцын) — в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. С ним никто не готов работать. Внезапно ему приходит сообщение о смерти мамы (Ольга Тумайкина). Он срывается в родной город. Но оказывается, что это сообщение отправила младшая дочь мамы от второго мужа (Ева Смирнова). После смерти отца Никита почти сразу уехал в Москву, а затем в Америку и все это время не общался с мамой — он не смог простить того, что она почти сразу сошлась с другим. Сестра Женька — фанатка Крюкова… и сама хоккеистка в подростковой смешанной команде. Женька всем рассказывает, что они с Никитой постоянно общаются, и что он скоро приедет и приведет их команду к финалу. Это продолжается несколько лет, и уже никто ей не верит, пока Никита Крюков в результате «финта» Женьки действительно не появляется в их городе. Но Женькин «лучший друг» никого тренировать не планировал, а собирается как можно скорее вернуться в Москву. Женька уверена, что достойна большой карьеры в хоккее. Она не сомневается в том, что Крюков заметит ее талант и обязательно сделает ее звездой. Пока сестра думает о комбинации, как задержать брата, Крюков по просьбе мамы заглядывает на тренировку и находит мотивацию не уезжать. Он решает заняться детской командой. Только вот Женьку причина изменившихся планов Крюка вряд ли обрадует.