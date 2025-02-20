  1. Моя Слобода
Капитан Крюк

Премьера:
20.02.2025
 
Режиссер:
Максим Максимов
  
Актеры:
Роман Курцын, Ева Смирнова, Сергей Степин, Ольга Тумайкина, Степан Девонин, Марк-Малик Мурашкин, Станислав Соломатин, Ян Цапник, Эльдар Черкин, Александр Абрамович, Татьяна Новик, Ян Лукашевич, Никита Гулько
  
Жанр:
Трагикомедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Никита Крюков (Роман Курцын) — в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. С ним никто не готов работать. Внезапно ему приходит сообщение о смерти мамы (Ольга Тумайкина). Он срывается в родной город. Но оказывается, что это сообщение отправила младшая дочь мамы от второго мужа (Ева Смирнова). После смерти отца Никита почти сразу уехал в Москву, а затем в Америку и все это время не общался с мамой — он не смог простить того, что она почти сразу сошлась с другим. Сестра Женька — фанатка Крюкова… и сама хоккеистка в подростковой смешанной команде. Женька всем рассказывает, что они с Никитой постоянно общаются, и что он скоро приедет и приведет их команду к финалу. Это продолжается несколько лет, и уже никто ей не верит, пока Никита Крюков в результате «финта» Женьки действительно не появляется в их городе. Но Женькин «лучший друг» никого тренировать не планировал, а собирается как можно скорее вернуться в Москву. Женька уверена, что достойна большой карьеры в хоккее. Она не сомневается в том, что Крюков заметит ее талант и обязательно сделает ее звездой. Пока сестра думает о комбинации, как задержать брата, Крюков по просьбе мамы заглядывает на тренировку и находит мотивацию не уезжать. Он решает заняться детской командой. Только вот Женьку причина изменившихся планов Крюка вряд ли обрадует.

0
Касса
Август
20 сентября - 26 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Первая ведьма. Долина дьявола
18 - 27 ноября
Люксор Тула
Полный отрыв-4
25 ноября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Соленая тропа
8 - 26 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сомния. Кошмар вернулся
26 ноября, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 29 ноября 2024
Майский
