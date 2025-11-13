Иллюзия обмана-3
Премьера:
13.11.2025
Режиссер:
Рубен Флейшер
Актеры:
Джесси Айзенберг, Ариана Гринблатт, Розамунд Пайк, Вуди Харрельсон, Морган Фриман, Айла Фишер, Марк Руффало, Дейв Франко, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ник Уиттман
Жанр:
Триллер, Криминальный
Продолжительноcть:
112 минуты
Возрастные ограничения:
16+
«Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир.
