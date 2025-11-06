  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Голосовой помощник - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Голосовой помощник

Голосовой помощник

Премьера:
06.11.2025
 
Режиссер:
Олег Витвицки
  
Актеры:
Полина Федина, Борис Дергачев, Илья Антоненко, Юлия Джулай, Владислав Ценев, Илья Исаев, Виолетта Оноприенко
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
104 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Компания бывших однокурсников арендует загородный дом для того, чтобы отдохнуть, как в старые добрые времена. В современном шале есть все для комфортного и веселого отдыха, включая умную колонку «Алена». «Алена» знает, как развлечь своих постояльцев, у нее много «навыков». Она умеет решать головоломки, управлять домом, а еще ей известны все «скелеты в шкафу», которые скрывают друзья. Устройство предлагает компании сыграть в игру «Найди убийцу» и выяснить обстоятельства смерти их лучшей подруги, которая погибла менее года назад при странных обстоятельствах.

0
Касса
Басня
11 мая - 12 ноября 2023
Алмаз Синема
Дракула
11 сентября - 12 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Соленая тропа
8 ноября, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 8 ноября 2024
Люксор Тула
Август
20 сентября - 12 ноября
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.