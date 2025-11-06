  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Франкенштейн: Воскрешение - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Франкенштейн: Воскрешение

Франкенштейн: Воскрешение

Премьера:
06.11.2025
 
Режиссер:
Пол Дадбридж
  
Актеры:
Жюльет Обри, Мишель Райан, Кэти Шеридан, Филип Мартин Браун, Мэтт Барбер, Чарлз Дейл, Филип Филмар, Александра Афрея, Роберт Дьюкс, Джонатан Ханслер, Пол Мохан, Шон Эрл МакФерсон, Пол Тонкин, Марк Дэнбери
  
Жанр:
Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
101 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Спустя столетие после злополучного эксперимента Виктора Франкенштейна его секреты не умерли вместе с ним. Дневник Франкенштейна, в котором он зашифровал знания о создании жизни, неоднократно переходит из рук в руки. Теперь кто-то раскапывает могилы и похищает трупы, пытаясь создать существо, которого еще не видел мир. Родит ли безумие создателя нового монстра и совершенное творение?

0
Касса
Басня
11 мая - 12 ноября 2023
Алмаз Синема
Август
20 сентября - 12 ноября
Алмаз Синема
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дракула
11 сентября - 12 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 8 ноября 2024
Люксор Тула
Соленая тропа
8 ноября, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.