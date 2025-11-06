Франкенштейн: Воскрешение

Премьера: 06.11.2025

Режиссер: Пол Дадбридж

Актеры: Жюльет Обри, Мишель Райан, Кэти Шеридан, Филип Мартин Браун, Мэтт Барбер, Чарлз Дейл, Филип Филмар, Александра Афрея, Роберт Дьюкс, Джонатан Ханслер, Пол Мохан, Шон Эрл МакФерсон, Пол Тонкин, Марк Дэнбери

Жанр: Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 101 минута

Возрастные ограничения: 18+

Спустя столетие после злополучного эксперимента Виктора Франкенштейна его секреты не умерли вместе с ним. Дневник Франкенштейна, в котором он зашифровал знания о создании жизни, неоднократно переходит из рук в руки. Теперь кто-то раскапывает могилы и похищает трупы, пытаясь создать существо, которого еще не видел мир. Родит ли безумие создателя нового монстра и совершенное творение?