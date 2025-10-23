Премьера: 23.10.2025

Режиссер: Денис Чернов

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 88 минут

Возрастные ограничения: 6+

Жизнь самого своенравного домового Финника легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Однако все меняется, когда Финник пробуждает древнюю магию волшебного посоха домовых и в результате этого теряет способность быть невидимым. Теперь под угрозой не только Финник, но и домовые во всем мире. Финнику и Кристине придется отправиться в головокружительное путешествие и преодолеть множество испытаний, чтобы спасти Финника и всех домовых.