  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Финник-2 - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Финник-2

Финник-2

Премьера:
23.10.2025
 
Режиссер:
Денис Чернов
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
88 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Жизнь самого своенравного домового Финника легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Однако все меняется, когда Финник пробуждает древнюю магию волшебного посоха домовых и в результате этого теряет способность быть невидимым. Теперь под угрозой не только Финник, но и домовые во всем мире. Финнику и Кристине придется отправиться в головокружительное путешествие и преодолеть множество испытаний, чтобы спасти Финника и всех домовых.

0
Касса
Дракула
11 сентября - 12 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Август
20 сентября - 12 ноября
Алмаз Синема
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 8 ноября 2024
Люксор Тула
Басня
11 мая - 12 ноября 2023
Алмаз Синема
Соленая тропа
8 ноября, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.