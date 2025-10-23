Финник-2
Премьера:
23.10.2025
Режиссер:
Денис Чернов
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
6+
Жизнь самого своенравного домового Финника легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Однако все меняется, когда Финник пробуждает древнюю магию волшебного посоха домовых и в результате этого теряет способность быть невидимым. Теперь под угрозой не только Финник, но и домовые во всем мире. Финнику и Кристине придется отправиться в головокружительное путешествие и преодолеть множество испытаний, чтобы спасти Финника и всех домовых.
11 сентября - 12 ноября
20 сентября - 12 ноября
6 июля - 8 ноября 2024
11 мая - 12 ноября 2023
8 ноября, суббота 00:00
15 - 22 ноября