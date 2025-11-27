Есть только МиГ

Премьера: 27.11.2025

Режиссер: Александр Жигалкин

Актеры: Даниил Попов, София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Дмитриев, Алексей Шевченков, Антон Батырев, Светлана Антонова, Михаил Евланов, Игорь Угольников, Олег Кассин, Иван Замотаев, Ольга Сухарева, Алексей Колган, Стас Классен, Александр Карпов, Александр Загрудный, Александр Жигалкин, Игорь Фурманюк, Захар Ронжин

Жанр: Комедия, Военный

Продолжительноcть: 105 минут

Возрастные ограничения: 12+

1944 год. Война движется на Запад. После тяжелого ранения летчик-истребитель Иван Поливанов назначается начальником ложного аэродрома — бутафорского сооружения для отвлечения врага. Идеалист Поливанов совершенствует макеты, влюбляется в рядовую Любу Веселкину и находит друзей среди сослуживцев. Обнаружив в лесу разбитый «МиГ» механика Мурашкина, Поливанов уговаривает старшину восстановить самолет. Это его шанс вернуться в небо, проявить героизм и обрести счастье.