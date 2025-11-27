  1. Моя Слобода
Есть только МиГ

Премьера:
27.11.2025
 
Режиссер:
Александр Жигалкин
  
Актеры:
Даниил Попов, София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Дмитриев, Алексей Шевченков, Антон Батырев, Светлана Антонова, Михаил Евланов, Игорь Угольников, Олег Кассин, Иван Замотаев, Ольга Сухарева, Алексей Колган, Стас Классен, Александр Карпов, Александр Загрудный, Александр Жигалкин, Игорь Фурманюк, Захар Ронжин
  
Жанр:
Комедия, Военный
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

1944 год. Война движется на Запад. После тяжелого ранения летчик-истребитель Иван Поливанов назначается начальником ложного аэродрома — бутафорского сооружения для отвлечения врага. Идеалист Поливанов совершенствует макеты, влюбляется в рядовую Любу Веселкину и находит друзей среди сослуживцев. Обнаружив в лесу разбитый «МиГ» механика Мурашкина, Поливанов уговаривает старшину восстановить самолет. Это его шанс вернуться в небо, проявить героизм и обрести счастье.

Сегодня
10:20
Люксор Тула
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
12:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:35
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Иллизиум (Новомосковск)
19:20
Люксор Тула
19:25
Иллизиум (Новомосковск)
19:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:30
Кинотеатр (Суворов)
20:55
Алмаз Синема
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Люксор Тула
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Кинотеатр (Суворов)
11:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:35
Алмаз Синема
13:40
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:45
Алмаз Синема
19:20
Люксор Тула
20:55
Алмаз Синема
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 декабря, вторник
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:45
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Алмаз Синема
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Люксор Тула
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Алмаз Синема
19:20
Люксор Тула
19:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:30
Кинотеатр (Суворов)
20:55
Алмаз Синема
3 декабря, среда
10:20
Люксор Тула
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Алмаз Синема
11:45
Кинотеатр (Суворов)
11:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:10
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:45
Алмаз Синема
19:20
Люксор Тула
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 декабря, четверг
12:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
5 декабря, пятница
12:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
6 декабря, суббота
12:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
7 декабря, воскресенье
12:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
8 декабря, понедельник
12:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
9 декабря, вторник
12:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
10 декабря, среда
12:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
Расписание на все дни
