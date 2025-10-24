Елки-12
Премьера:
18.12.2025
Режиссер:
Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев, Юрий Коробейников
Актеры:
Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Ирина Медведева, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Валентина Стойилкович, Юлия Топольницкая, Дмитрий Журавлев, Мария Камова
Жанр:
Комедия
Возрастные ограничения:
12+
В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
