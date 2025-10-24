Премьера: 18.12.2025

Режиссер: Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев, Юрий Коробейников

Актеры: Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Ирина Медведева, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Валентина Стойилкович, Юлия Топольницкая, Дмитрий Журавлев, Мария Камова

Жанр: Комедия

Возрастные ограничения: 12+

В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?