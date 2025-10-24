  1. Моя Слобода
Елки-12

Елки-12

Премьера:
18.12.2025
 
Режиссер:
Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев, Юрий Коробейников
  
Актеры:
Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Ирина Медведева, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Валентина Стойилкович, Юлия Топольницкая, Дмитрий Журавлев, Мария Камова
  
Жанр:
Комедия
  
Возрастные ограничения:
12+
 

В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?

Сегодня
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 декабря, четверг
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 декабря, пятница
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 декабря, суббота
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 декабря, воскресенье
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 декабря, понедельник
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 декабря, вторник
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 декабря, среда
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
