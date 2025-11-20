Премьера: 20.11.2025

Режиссер: Майкл Даус

Актеры: Дейв Баутиста, Бобби Каннавале, София Лиллис, Тони Далтон, Джек Чемпион, Кейт дель Кастильо, Уитни Пик, Инде Наварретт, Блю дель Баррио, Дэнни Винсон, Мэнни Рубио, Эмми Мастерсон, Рэнди Гонсалес

Жанр: Боевик

Продолжительноcть: 101 минута

Возрастные ограничения: 18+

Суперагент Сил и команда охотятся на мексиканский картель по обе стороны границы. Преступники отвечают им взаимностью — палят из всех стволов. Неожиданно в игру вступает третья сторона. Кто-то дерзко грабит склады картеля. За несколько дней исчезают миллионы долларов. Но деньги не исчезают бесследно. Неизвестный открывает в банке счет и начинает раздавать награбленное всем нуждающимся. Теперь его жизнь зависит от того, кто найдет его первым — спецы или головорезы картеля.