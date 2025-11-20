Джекпот
Премьера:
20.11.2025
Режиссер:
Майкл Даус
Актеры:
Дейв Баутиста, Бобби Каннавале, София Лиллис, Тони Далтон, Джек Чемпион, Кейт дель Кастильо, Уитни Пик, Инде Наварретт, Блю дель Баррио, Дэнни Винсон, Мэнни Рубио, Эмми Мастерсон, Рэнди Гонсалес
Жанр:
Боевик
Продолжительноcть:
101 минута
Возрастные ограничения:
18+
Суперагент Сил и команда охотятся на мексиканский картель по обе стороны границы. Преступники отвечают им взаимностью — палят из всех стволов. Неожиданно в игру вступает третья сторона. Кто-то дерзко грабит склады картеля. За несколько дней исчезают миллионы долларов. Но деньги не исчезают бесследно. Неизвестный открывает в банке счет и начинает раздавать награбленное всем нуждающимся. Теперь его жизнь зависит от того, кто найдет его первым — спецы или головорезы картеля.
Сегодня
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 ноября, среда
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
20 сентября - 26 ноября
3 февраля - 29 ноября 2024
18 - 27 ноября
25 ноября, вторник 00:00
26 ноября, среда 00:00
8 - 26 ноября