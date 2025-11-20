  1. Моя Слобода
Джекпот

Премьера:
20.11.2025
 
Режиссер:
Майкл Даус
  
Актеры:
Дейв Баутиста, Бобби Каннавале, София Лиллис, Тони Далтон, Джек Чемпион, Кейт дель Кастильо, Уитни Пик, Инде Наварретт, Блю дель Баррио, Дэнни Винсон, Мэнни Рубио, Эмми Мастерсон, Рэнди Гонсалес
  
Жанр:
Боевик
  
Продолжительноcть:
101 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Суперагент Сил и команда охотятся на мексиканский картель по обе стороны границы. Преступники отвечают им взаимностью — палят из всех стволов. Неожиданно в игру вступает третья сторона. Кто-то дерзко грабит склады картеля. За несколько дней исчезают миллионы долларов. Но деньги не исчезают бесследно. Неизвестный открывает в банке счет и начинает раздавать награбленное всем нуждающимся. Теперь его жизнь зависит от того, кто найдет его первым — спецы или головорезы картеля.

Август
20 сентября - 26 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 29 ноября 2024
Майский
Первая ведьма. Долина дьявола
18 - 27 ноября
Люксор Тула
Полный отрыв-4
25 ноября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сомния. Кошмар вернулся
26 ноября, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Соленая тропа
8 - 26 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
