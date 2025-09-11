Премьера: 11.09.2025

Режиссер: Люк Бессон

Актеры: Кристоф Вальц, Калеб Ландри Джонс, Матильда Де Анджелис, Саломон Пассариелло, Зои Блю, Иван Франек, Йоонас Макконен, Джассем Мугари, Хаймон Мария Буттингер, Яакко Хатчингс, Никита Маккоев, Янне Маттила

Жанр: Фэнтези, Мелодрама, Ужасы

Продолжительноcть: 129 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 6.70

Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к своей жене, принцессе Елизавете. Несравненная по красоте и доброте, она — его воздух, его кровь, единственный смысл его существования. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем, он гневается на Бога, который отнял у него самое дорогое. Узнав, что его возлюбленная однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины...