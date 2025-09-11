  1. Моя Слобода
Дракула

Премьера:
11.09.2025
 
Режиссер:
Люк Бессон
  
Актеры:
Кристоф Вальц, Калеб Ландри Джонс, Матильда Де Анджелис, Саломон Пассариелло, Зои Блю, Иван Франек, Йоонас Макконен, Джассем Мугари, Хаймон Мария Буттингер, Яакко Хатчингс, Никита Маккоев, Янне Маттила
  
Жанр:
Фэнтези, Мелодрама, Ужасы
  
Продолжительноcть:
129 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
6.70
 
 

Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к своей жене, принцессе Елизавете. Несравненная по красоте и доброте, она — его воздух, его кровь, единственный смысл его существования. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем, он гневается на Бога, который отнял у него самое дорогое. Узнав, что его возлюбленная однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины...

Касса
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 8 ноября 2024
Люксор Тула
Соленая тропа
8 ноября, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Август
20 сентября - 12 ноября
Алмаз Синема
Басня
11 мая - 12 ноября 2023
Алмаз Синема
Дракула
11 сентября - 12 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
