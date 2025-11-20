Дело семейное
Премьера:
11.12.2025
Режиссер:
Алекс Уинтер
Актеры:
Кая Скоделарио, Билли Лурд, Джош Гэд, Энтони Карриган, Алекс Уинтер, Крис Кэнди, Ник Нейм, Джоэл Лакурсьер, Джинни Вон, Леандро Вигерас, Шон О.Г.Симмс
Жанр:
Трагикомедия, Криминальный, Детективы, Триллер
Продолжительноcть:
97 минут
Возрастные ограничения:
18+
Перед продажей родительского дома брат и сестра Меган и Ной решают привести его в порядок. Когда в подвале обнаруживается труп соседки, пропавшей много лет назад, они понимают, что эта находка сделает их главными лицами в местной криминальной хронике и, возможно, станет причиной потери наследства. Им не остается ничего другого, как решить эту проблему по-семейному, скрыв преступление родителей. Но когда появляются свидетели, которые начинают их шантажировать, новоиспеченные подельники сами встают на скользкий путь.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
11 сентября - 19 ноября
18 ноября - 9 декабря
15 - 22 ноября
8 - 19 ноября
23 ноября, воскресенье 00:00
18 ноября, вторник 00:00