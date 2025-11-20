Дело семейное

Премьера: 11.12.2025

Режиссер: Алекс Уинтер

Актеры: Кая Скоделарио, Билли Лурд, Джош Гэд, Энтони Карриган, Алекс Уинтер, Крис Кэнди, Ник Нейм, Джоэл Лакурсьер, Джинни Вон, Леандро Вигерас, Шон О.Г.Симмс

Жанр: Трагикомедия, Криминальный, Детективы, Триллер

Продолжительноcть: 97 минут

Возрастные ограничения: 18+

Перед продажей родительского дома брат и сестра Меган и Ной решают привести его в порядок. Когда в подвале обнаруживается труп соседки, пропавшей много лет назад, они понимают, что эта находка сделает их главными лицами в местной криминальной хронике и, возможно, станет причиной потери наследства. Им не остается ничего другого, как решить эту проблему по-семейному, скрыв преступление родителей. Но когда появляются свидетели, которые начинают их шантажировать, новоиспеченные подельники сами встают на скользкий путь.