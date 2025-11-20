  1. Моя Слобода
Дело семейное

Премьера:
11.12.2025
 
Режиссер:
Алекс Уинтер
  
Актеры:
Кая Скоделарио, Билли Лурд, Джош Гэд, Энтони Карриган, Алекс Уинтер, Крис Кэнди, Ник Нейм, Джоэл Лакурсьер, Джинни Вон, Леандро Вигерас, Шон О.Г.Симмс
  
Жанр:
Трагикомедия, Криминальный, Детективы, Триллер
  
Продолжительноcть:
97 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Перед продажей родительского дома брат и сестра Меган и Ной решают привести его в порядок. Когда в подвале обнаруживается труп соседки, пропавшей много лет назад, они понимают, что эта находка сделает их главными лицами в местной криминальной хронике и, возможно, станет причиной потери наследства. Им не остается ничего другого, как решить эту проблему по-семейному, скрыв преступление родителей. Но когда появляются свидетели, которые начинают их шантажировать, новоиспеченные подельники сами встают на скользкий путь.

