  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Человек-слон - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Человек-слон

Человек-слон

Страна:
США, Великобритания
 
Премьера:
27.11.2025
 
Режиссер:
Дэвид Линч
  
Актеры:
Энтони Хопкинс, Джон Херт, Энн Бэнкрофт, Джон Гилгуд, Уэнди Хиллер, Фредди Джонс, Майкл Элфик, Ханна Гордон, Хелен Райан, Джон Стэндинг, Декстер Флетчер, Лесли Данлоп, Пэт Горман, Клэр Девенпорт, Орла Педерсон
  
Жанр:
Драматический, Биография
  
Продолжительноcть:
124 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
7.90
 
 

Подлинная история о Джоне Меррике, жившем в Англии в ХIХ веке и прозванном Человеком-слоном за неописуемое уродство, вызванное редкой неизлечимой болезнью. Пока он не попал в клинику доктора Тревиса, его за деньги показывали на ярмарках. Однако благодаря врачу-гуманисту, Меррик получил пожизненную пенсию и покровительство самой королевы Виктории. Фильм снят по мотивам документальной книги сэра Фредерика Тревеса «Человек-слон», а также книги Эшли Монтэгю «Человек-слон: Учение о человеческом достоинстве». Восемь номинаций на «Оскар» в 1981 году, а также три премии Британской киноакадемии.

0
Касса
Сомния. Кошмар вернулся
26 ноября, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 29 ноября 2024
Майский
Первая ведьма. Долина дьявола
18 - 27 ноября
Люксор Тула
Август
20 сентября - 26 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Соленая тропа
8 - 26 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Полный отрыв-4
25 ноября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.