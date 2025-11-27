Страна: США, Великобритания

Премьера: 27.11.2025

Режиссер: Дэвид Линч

Актеры: Энтони Хопкинс, Джон Херт, Энн Бэнкрофт, Джон Гилгуд, Уэнди Хиллер, Фредди Джонс, Майкл Элфик, Ханна Гордон, Хелен Райан, Джон Стэндинг, Декстер Флетчер, Лесли Данлоп, Пэт Горман, Клэр Девенпорт, Орла Педерсон

Жанр: Драматический, Биография

Продолжительноcть: 124 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.90

Подлинная история о Джоне Меррике, жившем в Англии в ХIХ веке и прозванном Человеком-слоном за неописуемое уродство, вызванное редкой неизлечимой болезнью. Пока он не попал в клинику доктора Тревиса, его за деньги показывали на ярмарках. Однако благодаря врачу-гуманисту, Меррик получил пожизненную пенсию и покровительство самой королевы Виктории. Фильм снят по мотивам документальной книги сэра Фредерика Тревеса «Человек-слон», а также книги Эшли Монтэгю «Человек-слон: Учение о человеческом достоинстве». Восемь номинаций на «Оскар» в 1981 году, а также три премии Британской киноакадемии.