  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Человек-бензопила. Фильм: История Резе - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Человек-бензопила. Фильм: История Резе

Человек-бензопила. Фильм: История Резе

Премьера:
04.12.2025
 
Режиссер:
Тацуя Есихара
  
Жанр:
Боевик, Приключение, Аниме, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
99 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Молодой охотник на демонов Дэндзи, который ждал свидания со своей возлюбленной Макимой, попадает под ливень. Укрывшись от дождя, он случайно встречает девушку по имени Резе, работающую в соседнем кафе. Та добродушно ему улыбается, и разговор становится более непринужденным. После этой встречи повседневная жизнь Дэндзи начинает меняться...

0
Касса
Астрал: 13 инкарнаций зла
25 ноября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Маша и медведи
15 - 26 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Модернизм, Inc.
14 - 23 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сомния. Кошмар вернулся
26 ноября, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Книга джунглей и слоненок Бимбо
23 ноября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Человек-слон
24 ноября, понедельник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.