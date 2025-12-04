Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Премьера:
04.12.2025
Режиссер:
Тацуя Есихара
Жанр:
Боевик, Приключение, Аниме, Фэнтези
Продолжительноcть:
99 минут
Возрастные ограничения:
18+
Молодой охотник на демонов Дэндзи, который ждал свидания со своей возлюбленной Макимой, попадает под ливень. Укрывшись от дождя, он случайно встречает девушку по имени Резе, работающую в соседнем кафе. Та добродушно ему улыбается, и разговор становится более непринужденным. После этой встречи повседневная жизнь Дэндзи начинает меняться...
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
25 ноября, вторник 00:00
15 - 26 ноября
14 - 23 ноября
26 ноября, среда 00:00
23 ноября, воскресенье 00:00
24 ноября, понедельник 00:00