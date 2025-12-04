Человек-бензопила. Фильм: История Резе

Премьера: 04.12.2025

Режиссер: Тацуя Есихара

Жанр: Боевик, Приключение, Аниме, Фэнтези

Продолжительноcть: 99 минут

Возрастные ограничения: 18+

Молодой охотник на демонов Дэндзи, который ждал свидания со своей возлюбленной Макимой, попадает под ливень. Укрывшись от дождя, он случайно встречает девушку по имени Резе, работающую в соседнем кафе. Та добродушно ему улыбается, и разговор становится более непринужденным. После этой встречи повседневная жизнь Дэндзи начинает меняться...