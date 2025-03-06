  1. Моя Слобода
Царевна-лягушка

Царевна-лягушка

Премьера:
06.03.2025
 
Режиссер:
Александр Амиров
  
Актеры:
Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова, Ангелина Добророднова, Жанна Маркевич, Кирилл Батишта, Никита Тарасов, Мария Староторжская, Егор Леонтьев, Максим Богомолов, Ольга Зайковская, Татьяна Плетнева
  
Жанр:
Приключение, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
7.30
 
 

В пруду городского парка жила-была лягушка, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм о том, как такая же, как она, поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку. Пораженная событиями фильма, лягушка принимает все происходящее за действительность и отправляется на поиски стрелы. Правда, вместо нее ловит… мячик для гольфа.

Сегодня
12:00
Майский
Завтра
14:00
Майский
26 ноября, среда
18:00
Майский
27 ноября, четверг
14:00
Майский
28 ноября, пятница
12:00
Майский
29 ноября, суббота
18:00
Майский
0
