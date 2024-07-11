Большое путешествие. Вокруг света
Премьера:
11.07.2024
Режиссер:
Василий Ровенский
Жанр:
Анимационный, Приключение, CategoryForKids
Продолжительноcть:
86 минут
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
6.70
После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает герою проблем — непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.
