Большое путешествие. Вокруг света

Премьера: 11.07.2024

Режиссер: Василий Ровенский

Жанр: Анимационный, Приключение, CategoryForKids

Продолжительноcть: 86 минут

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 6.70

После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает герою проблем — непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.