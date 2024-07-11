  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Большое путешествие. Вокруг света - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Большое путешествие. Вокруг света

Большое путешествие. Вокруг света

Премьера:
11.07.2024
 
Режиссер:
Василий Ровенский
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
86 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
6.70
 
 

После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает герою проблем — непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.

0
Касса
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 8 ноября 2024
Люксор Тула
Соленая тропа
8 ноября, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Август
20 сентября - 12 ноября
Алмаз Синема
Дракула
11 сентября - 12 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 12 ноября 2023
Алмаз Синема
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.