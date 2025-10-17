Beat Film Festival 2025. Программа «Выход из воды / Король тыкв»

Премьера: 19.11.2025

Жанр: Короткометражный, Документальный

Продолжительноcть: 60 минут

Возрастные ограничения: 18+

«Выход из воды» Виталия Селина рассказывает о возвращении самой титулованной пловчихи России Юлии Ефимовой в большой спорт. «Король тыкв» о том, как на своей даче в Подмосковье 29‑летний Саша Чусов уже шесть лет к ряду выращивает гигантские тыквы. В этом году у него появился шанс поставить мировой рекорд и получить негласное звание "короля тыкв".