Beat Film Festival 2025. Программа «Выход из воды / Король тыкв»

Beat Film Festival 2025. Программа «Выход из воды / Король тыкв»

Премьера:
19.11.2025
 
Жанр:
Короткометражный, Документальный
  
Продолжительноcть:
60 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

«Выход из воды» Виталия Селина рассказывает о возвращении самой титулованной пловчихи России Юлии Ефимовой в большой спорт. «Король тыкв» о том, как на своей даче в Подмосковье 29‑летний Саша Чусов уже шесть лет к ряду выращивает гигантские тыквы. В этом году у него появился шанс поставить мировой рекорд и получить негласное звание "короля тыкв".

