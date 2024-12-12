  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Баба-яга спасает Новый год - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Баба-яга спасает Новый год

Баба-яга спасает Новый год

Премьера:
12.12.2024
 
Режиссер:
Карен Захаров, Армен Ананикян
  
Актеры:
Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Степин, Сергей Никоненко, Юлия Такшина, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Ксения Гусева, Алексей Сошин, Евгений Михеев
  
Жанр:
Приключение, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
99 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
7.10
 
 

Снежная королева и Дед Мороз были когда-то давними друзьями, вместе постигавшими магию холода. Но их пути разошлись, когда Снежная королева, позавидовав силе друга, похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу и творил волшебство. Волшебник не без труда смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет, в наши дни, мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной королевы и невольно освобождает ее. Вернувшись в современный мир, она решает отомстить заклятому другу и придумывает коварный план, который заморозит весь мир в канун Нового года. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и весь мир, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы-яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ. Их ждет новое, невероятное приключение!

0
Касса
Август
20 сентября - 12 ноября
Алмаз Синема
Дракула
11 сентября - 12 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 8 ноября 2024
Люксор Тула
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Соленая тропа
8 ноября, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 12 ноября 2023
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.