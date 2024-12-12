Баба-яга спасает Новый год

Премьера: 12.12.2024

Режиссер: Карен Захаров, Армен Ананикян

Актеры: Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Степин, Сергей Никоненко, Юлия Такшина, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Ксения Гусева, Алексей Сошин, Евгений Михеев

Жанр: Приключение, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 99 минут

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 7.10

Снежная королева и Дед Мороз были когда-то давними друзьями, вместе постигавшими магию холода. Но их пути разошлись, когда Снежная королева, позавидовав силе друга, похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу и творил волшебство. Волшебник не без труда смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет, в наши дни, мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной королевы и невольно освобождает ее. Вернувшись в современный мир, она решает отомстить заклятому другу и придумывает коварный план, который заморозит весь мир в канун Нового года. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и весь мир, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы-яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ. Их ждет новое, невероятное приключение!