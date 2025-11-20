  1. Моя Слобода
Авиатор

Премьера:
20.11.2025
 
Режиссер:
Егор Кончаловский
  
Актеры:
Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Илья Коробко, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Евгения Добровольская, Антон Шагин, Никита Богатов, Степан Шевяков, Анастасия Теплинская, Павел Маслаков, Александр Глебов, Алексей Васильев, Мария Плаум
  
Жанр:
Фантастика
  
Продолжительноcть:
116 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

2026 год. Мир на грани научного прорыва. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти сто лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Пытаясь найти место в новой реальности, он по крупицам восстанавливает историю своей жизни и эксперимента вековой давности, который может подарить человечеству бессмертие. И в этом ему сможет помочь только любовь, оставшаяся вне времени. Но чем дальше заходит исследование, чем ближе заветный результат, тем чаще причастные к нему задаются вопросом: не слишком ли высока его цена?

