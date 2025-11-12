Астрал: Дом №13
Премьера:
11.12.2025
Режиссер:
Фарид Дермаван
Актеры:
Каллиста Арум, Кенни Остин, Геми Настити, Ти Джей Рут, Джессика Шайна
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
75 минут
Возрастные ограничения:
18+
Картини приезжает на учебу в Джакарту и решает снять комнату в стареньком женском общежитии, где необходимо соблюдать три правила: приходить за час до заката, не покидать своей комнаты до рассвета, три вечера подряд ужинать вместе с остальными студентками в столовой. Посчитав условия вполне приемлемыми, девушка заселяется в комнату и вскоре узнает, что в здании когда-то был пожар, в котором сгорели все постояльцы.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 декабря, пятница
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 декабря, суббота
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 декабря, воскресенье
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 декабря, понедельник
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 декабря, вторник
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 декабря, среда
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
