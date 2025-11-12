Астрал: Дом №13

Премьера: 11.12.2025

Режиссер: Фарид Дермаван

Актеры: Каллиста Арум, Кенни Остин, Геми Настити, Ти Джей Рут, Джессика Шайна

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 75 минут

Возрастные ограничения: 18+

Картини приезжает на учебу в Джакарту и решает снять комнату в стареньком женском общежитии, где необходимо соблюдать три правила: приходить за час до заката, не покидать своей комнаты до рассвета, три вечера подряд ужинать вместе с остальными студентками в столовой. Посчитав условия вполне приемлемыми, девушка заселяется в комнату и вскоре узнает, что в здании когда-то был пожар, в котором сгорели все постояльцы.