Астрал: 13 инкарнаций зла
Премьера:
27.11.2025
Режиссер:
Квон Хек Чжэ
Актеры:
Сон Хе Ге, Чон Е Бин, Ли Чжин Ук, Хо Чжун Хо, Мун У Чжин
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
114 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Орден священников борется с 12 воплощениями зла, но, согласно легенде, явится 13-е и уничтожит наш мир. Чтобы победить всемогущее зло, призвавшее всех изгнанных демонов, монахиня Иния берет в себе помощницы сестру Микаэлу, способную видеть духов, но отрицающую свой дар.
