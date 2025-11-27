Астрал: 13 инкарнаций зла

Премьера: 27.11.2025

Режиссер: Квон Хек Чжэ

Актеры: Сон Хе Ге, Чон Е Бин, Ли Чжин Ук, Хо Чжун Хо, Мун У Чжин

Жанр: Детективы, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 114 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Орден священников борется с 12 воплощениями зла, но, согласно легенде, явится 13-е и уничтожит наш мир. Чтобы победить всемогущее зло, призвавшее всех изгнанных демонов, монахиня Иния берет в себе помощницы сестру Микаэлу, способную видеть духов, но отрицающую свой дар.