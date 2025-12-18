  1. Моя Слобода
Ассасин: Смертельная битва

Ассасин: Смертельная битва

Премьера:
18.12.2025
 
Режиссер:
Лу Ян
  
Актеры:
Дэн Чао, Дун Цзыцзянь, Лэй Цзяинь, Ван Шэнди, Синь Чжилэй, Чан Чэнь, Чан Юань, Дин Чэнсинь, Дэн Фэй, Ван Яньлинь
  
Жанр:
Боевик, Приключение, Фэнтези, Драматический
  
Продолжительноcть:
144 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность, и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели.

Касса
Вечность
17 - 24 декабря
Люксор Тула
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 18 декабря 2024
Майский
Театр в кино: МАМТ. Щелкунчик
21 декабря, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великолепная пятерка
28 декабря - 20 декабря 2023
Майский
Ассасин: Смертельная битва
18 - 24 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Август
Август
20 сентября - 24 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
