Ассасин: Смертельная битва

Премьера: 18.12.2025

Режиссер: Лу Ян

Актеры: Дэн Чао, Дун Цзыцзянь, Лэй Цзяинь, Ван Шэнди, Синь Чжилэй, Чан Чэнь, Чан Юань, Дин Чэнсинь, Дэн Фэй, Ван Яньлинь

Жанр: Боевик, Приключение, Фэнтези, Драматический

Продолжительноcть: 144 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность, и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели.