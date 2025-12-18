Ассасин: Смертельная битва
Премьера:
18.12.2025
Режиссер:
Лу Ян
Актеры:
Дэн Чао, Дун Цзыцзянь, Лэй Цзяинь, Ван Шэнди, Синь Чжилэй, Чан Чэнь, Чан Юань, Дин Чэнсинь, Дэн Фэй, Ван Яньлинь
Жанр:
Боевик, Приключение, Фэнтези, Драматический
Продолжительноcть:
144 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность, и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели.
Сегодня
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 декабря, суббота
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 декабря, воскресенье
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 декабря, понедельник
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 декабря, вторник
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 декабря, среда
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
