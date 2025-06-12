Артек. Сквозь столетия

Премьера: 12.06.2025

Режиссер: Карен Захаров, Армен Ананикян

Актеры: Михаил Галустян, Роман Постовалов, Людмила Артемьева, Алексей Онежен, Ольга Красько, Илья Носков, Владимир Веревочкин, Олег Гаас, Евгения Лоза, Алевтина Майер, Себастьян Сисак, Янис Политов, Екатерина Семенова, Сергей Баталов, Сергей Степин

Жанр: Приключение, Фэнтези, CategoryForKids

Продолжительноcть: 110 минут

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 7.20

Митя Неверовский — потомок прославленного генерал-лейтенанта Дмитрия Неверовского. Однако для своих родителей Митя — сплошная головная боль. Он не проявляет никакого интереса к учебе, не хочет никем стать, а фраза «И так сойдет!» запросто могла бы стать его девизом. Загадав свое заветное желание у Волшебного дерева в лагере «Артек», Митя переносится аж в 1812 год. В прошлом он встречается со своим много раз прадедушкой, знаменитым генерал-лейтенантом Дмитрием Неверовским, принимает участие в Бородинском сражении и заводит дружбу с юным Сашей Пушкиным.