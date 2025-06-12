  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Артек. Сквозь столетия - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Артек. Сквозь столетия

Артек. Сквозь столетия

Премьера:
12.06.2025
 
Режиссер:
Карен Захаров, Армен Ананикян
  
Актеры:
Михаил Галустян, Роман Постовалов, Людмила Артемьева, Алексей Онежен, Ольга Красько, Илья Носков, Владимир Веревочкин, Олег Гаас, Евгения Лоза, Алевтина Майер, Себастьян Сисак, Янис Политов, Екатерина Семенова, Сергей Баталов, Сергей Степин
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
110 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
7.20
 
 

Митя Неверовский — потомок прославленного генерал-лейтенанта Дмитрия Неверовского. Однако для своих родителей Митя — сплошная головная боль. Он не проявляет никакого интереса к учебе, не хочет никем стать, а фраза «И так сойдет!» запросто могла бы стать его девизом. Загадав свое заветное желание у Волшебного дерева в лагере «Артек», Митя переносится аж в 1812 год. В прошлом он встречается со своим много раз прадедушкой, знаменитым генерал-лейтенантом Дмитрием Неверовским, принимает участие в Бородинском сражении и заводит дружбу с юным Сашей Пушкиным.

0
Касса
Дракула
11 сентября - 19 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 12 ноября 2023
Алмаз Синема
Время брутализма
16 ноября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дело семейное
18 ноября - 9 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Трезвое село
18 ноября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.