Алиса в Стране чудес
Премьера:
23.10.2025
Режиссер:
Юрий Хмельницкий
Актеры:
Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман, Алексей Лузин, Анна Галинова, Ариана Глушкова
Жанр:
Приключение, Фэнтези, Музыкальный, CategoryForKids
Продолжительноcть:
108 минут
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
5.90
В Стране чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто из них ее не узнает. В этом мире она чужая. Чтобы выбраться из Страны чудес, Алисе предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь... Только выдержав все испытания, Алиса сможет спасти Страну чудес от катастрофы и вернуться домой.
6 июля - 8 ноября 2024
11 сентября - 12 ноября
15 - 22 ноября
11 мая - 12 ноября 2023
8 ноября, суббота 00:00
20 сентября - 12 ноября