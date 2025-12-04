  1. Моя Слобода
Агент времени: Глава Инду. Фильм

Агент времени: Глава Инду. Фильм

Премьера:
11.12.2025
 
Режиссер:
Ли Хаолин
  
Жанр:
Анимационный, Фантастика, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
101 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Чтобы спасти друга, Лу Гуан решает переписать прошлое. Попытки приводят его в город Бридон, где жители кажутся дружелюбными, но у каждого есть скрытый мотив. Постепенно Лу Гуан понимает, что судьба поймала его в ловушку, и единственный способ вырваться — это раскрыть все тайны.

