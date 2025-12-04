Агент времени: Глава Инду. Фильм
Премьера:
11.12.2025
Режиссер:
Ли Хаолин
Жанр:
Анимационный, Фантастика, Фэнтези
Продолжительноcть:
101 минута
Возрастные ограничения:
18+
Чтобы спасти друга, Лу Гуан решает переписать прошлое. Попытки приводят его в город Бридон, где жители кажутся дружелюбными, но у каждого есть скрытый мотив. Постепенно Лу Гуан понимает, что судьба поймала его в ловушку, и единственный способ вырваться — это раскрыть все тайны.
Сегодня
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, вторник
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, среда
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
9 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:55
10 декабря, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:55
