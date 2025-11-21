120 храбрецов

Премьера: 21.11.2025

Режиссер: Разниш Гхай

Актеры: Амитабх Баччан, Раши Кханна, Фархан Ахтар, Виван Бхатена, Эйджаз Кхан, Аджинкья Део, Девендра Ахирвар, Дханвир Сингх, Атул Сингх, Ашутош Шукла

Жанр: Боевик, Исторический, Драматический, Военный

Продолжительноcть: 140 минут

Возрастные ограничения: 16+

Действие происходит в 1962 году на фоне китайско-индийской войны. Сюжет основан на битве при Резанг-Ла, где 120 солдат 13-го батальона Кумаонского полка столкнулись с 5000-ным китайским войском.