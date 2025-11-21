120 храбрецов
Премьера:
21.11.2025
Режиссер:
Разниш Гхай
Актеры:
Амитабх Баччан, Раши Кханна, Фархан Ахтар, Виван Бхатена, Эйджаз Кхан, Аджинкья Део, Девендра Ахирвар, Дханвир Сингх, Атул Сингх, Ашутош Шукла
Жанр:
Боевик, Исторический, Драматический, Военный
Продолжительноcть:
140 минут
Возрастные ограничения:
16+
Действие происходит в 1962 году на фоне китайско-индийской войны. Сюжет основан на битве при Резанг-Ла, где 120 солдат 13-го батальона Кумаонского полка столкнулись с 5000-ным китайским войском.
Сегодня
|
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
8 - 26 ноября
3 февраля - 29 ноября 2024
18 - 27 ноября
20 сентября - 26 ноября
26 ноября, среда 00:00
25 ноября, вторник 00:00