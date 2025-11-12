«Камбэк»: Финал в кино

Премьера: 12.11.2025

Режиссер: Динар Гарипов

Актеры: Александр Петров, Алексей Чадов, Григорий Столбов, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов, Василиса Коростышевская, Константин Гацалов, Василий Молодцов, Владимир Афанасьев, Дмитрий Гарнов, Сергей Колесов, Андрей Дудников, Полина Воронина, Александр Югов

Жанр: Короткометражный, Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 50 минут

Возрастные ограничения: 18+

Нижний Новгород, начало 2000-х. В телефонах — только звонки и «змейка», во дворах качают под Дельфина и Hi-Fi, а богатые чаще всего связаны с криминалом. Трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — решают выручить одноклассницу Дашу, но вместо этого вляпываются в серьезные неприятности. И неожиданно их спасает бездомный по прозвищу Компот. Он скитается в поисках заработка, его подкармливают в школьной столовой, а сам он ничего не помнит о своем прошлом — однажды он просто очнулся после тяжелых травм. Ребята понимают: этот человек спас им жизнь, и теперь они хотят раскопать тайну Компота и помочь ему вернуть себя настоящего.