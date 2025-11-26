  1. Моя Слобода
Отражение

30 ноября в «Октаве» пройдет фестиваль психологии и мышления «Отражение».

Это не просто фестиваль — это день открытых дверей в мир психологии и мышления, где каждый сможет найти для себя новые ответы на старые вопросы: 
— отношения;
— самооценка;
— саморазвитие;
— деньги;
— стресс;
— развитие детей поколения Альфа и Z.

На главной сцене пройдут трансформационные лекции и живые разговоры о том, как работают наше мышление, эмоции и восприятие: от природы любви, выгорания, внутренних конфликтов до влияния голоса и проявленности на развитие человека.

Подробная программа по ссылке.
Начало в 11.30.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
30 ноября 2025, воскресенье
11:30
