Отражение
30 ноября в «Октаве» пройдет фестиваль психологии и мышления «Отражение».
Это не просто фестиваль — это день открытых дверей в мир психологии и мышления, где каждый сможет найти для себя новые ответы на старые вопросы:
— отношения;
— самооценка;
— саморазвитие;
— деньги;
— стресс;
— развитие детей поколения Альфа и Z.
На главной сцене пройдут трансформационные лекции и живые разговоры о том, как работают наше мышление, эмоции и восприятие: от природы любви, выгорания, внутренних конфликтов до влияния голоса и проявленности на развитие человека.
Подробная программа по ссылке.
Начало в 11.30.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
30 ноября 2025, воскресенье
11:30
