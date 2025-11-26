30 ноября в «Октаве» пройдет фестиваль психологии и мышления «Отражение».

Это не просто фестиваль — это день открытых дверей в мир психологии и мышления, где каждый сможет найти для себя новые ответы на старые вопросы:

— отношения;

— самооценка;

— саморазвитие;

— деньги;

— стресс;

— развитие детей поколения Альфа и Z.

На главной сцене пройдут трансформационные лекции и живые разговоры о том, как работают наше мышление, эмоции и восприятие: от природы любви, выгорания, внутренних конфликтов до влияния голоса и проявленности на развитие человека.

Подробная программа по ссылке.

Начало в 11.30.