5 декабря в «Октаве» пройдет фестиваль библиотечной культуры «Гутенберг отдыхает!».

​​​​​​​

В этом году темой фестиваля будет трансформация библиотек и культурных институций. В новых реалиях они становятся гибкими, цифровыми интерактивными пространствами.

На фестивале обсудим:

— искусственный интеллект и авторство

— событийную программу в эру нового искусства и творчества

— участие в грантовых программах

— партнерство с бизнесом и монетизацию проектов

и многое другое.