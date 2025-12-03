Гутенберг отдыхает!
5 декабря в «Октаве» пройдет фестиваль библиотечной культуры «Гутенберг отдыхает!».
В этом году темой фестиваля будет трансформация библиотек и культурных институций. В новых реалиях они становятся гибкими, цифровыми интерактивными пространствами.
На фестивале обсудим:
— искусственный интеллект и авторство
— событийную программу в эру нового искусства и творчества
— участие в грантовых программах
— партнерство с бизнесом и монетизацию проектов
и многое другое.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
5 декабря 2025, пятница
12:00
